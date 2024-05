A Cerveteri tornano le Erbe aromatiche di Aism | uniti per la ricerca sulla sclerosi multipla

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 – In Piazza Aldo Moro aledi– Associazione Italiana. Sabato 4 maggio, a partire dalle ore 09:00 i volontari saranno in Piazza per raccogliere fondi a sostegno delle attività diScientifica e assistenza al mondo di medici,tori e a tutte le persone affette da, una malattia che ad oggi, nonostante i tanti progressi, ancora non ha una cura. A coordinare il punto solidale di, come di consueto ci sarà Adele Prosperi, Consigliera comunale e Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la...