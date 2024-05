Jannik Sinner si ritira dal torneo di Madrid per l' infortunio all' anca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) AGI -, numero due delle classifiche mondiali, si èto dal Masters 1000 dia causa di unall', dando il via libera per la semifinale all'avversario, il canadese Felix Auger-Aliassime, con cui avrebbe dovuto giocare domani. "si èto dalOpen per unall'destra. Di conseguenza, non scenderà in campo giovedì per giocare il suo incontro di quarti di finale contro Auger-Aliassime", si legge in un comunicato delpubblicato su X. Il ritiro diè avvenuto pochi minuti dopo che il numero tre del mondo e due volte campione a, Carlos ...