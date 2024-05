Gianfranco Fini - da Fiuggi a Montecarlo | quel che resta e quello che a destra non gli perdonano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Da. Senza ritorno. È in questo percorso che si racchiude tutta la vicenda umana e politica di. L'ultimo capitolo (almeno per ora) è stato scritto ieri, con la condanna dell'ex presidente della Camera a 2 anni e 8 mesi di reclusione nell'ambito del processo per il famoso appartamento nel principato di Monaco, in boulevard Princesse Charlotte 14. Un processo con accuse di riciclaggio. E si sa che quando c'è di mezzo una casa gli italiani drizzano le antenne. Non sarà la decisione dei magistrati, comunque, a mettere la parola fine alla carriera politica dell'ex leader di Alleanza nazionale. Perchéla, in realtà, si è chiusa da un pezzo. Da tempoè un “uomo solo non più al comando”, e infatti anche ieri, fuori dal tribunale, non c'erano fan e ...