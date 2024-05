Firenze - Van Gogh come non lo avete mai sentito | un concerto nella mostra immersiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 - Settantaduemila visitatori in soli 5 mesi per Inside Van. Un dato che ha spinto gli organizzatori a prorogare nuovamente la. Sarà possibile visitare l’esposizione alla Cattedrale dell’Immagine fino al prossimo 13 ottobre. C’è ancora tutta l’estate per immergersi nei colori di Vanalla Cattedrale dell’Immagine di, che da novembre ospita l’entusiasmante esperienza virtuale che richiama ogni settimana migliaia di visitatori da tutta Italia desiderosi di essere avvolti dall’arte del genio olandese. Non c’è solo la caleidoscopica salaospitata dagli spazi della chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte, la, infatti, si completa grazie a due esperienze ...