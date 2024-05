Ranking ATP - Alcaraz perde 800 punti con l’eliminazione a Madrid E ora Medvedev può sorpassarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) In una giornataJannik Sinner e Carlos. Il tennista azzurro ha annunciato pochi minuti fa il proprio forfait dalla sfida valida per i quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime, mentre l’iberico si è arreso in tre set ad Andrey Rublev, evidenziando anche qualche problemino al braccio destro infortunato. Con questa precoce sconfitta, il tennista iberico saluta così ben 800nelATP. Lo scorso anno si era infatti imposto alla Caja Magica, incamerando 1000, mentre con i quarti di finale è riuscito a confermarne soltanto 200, vedendo così il divario con Sinner crescere di parecchio.avrà da lunedì ‘soltanto’ 7345, rimanendo distante dalla seconda piazza di Jannik ben 1515...