Mercato Milan – Arriva Gudmundsson? L’indizio social fa sognare i tifosi

Calciomercato Milan , Ibrahimovic vuole risolvere in fretta la questione legata al rinnovo di Camarda . Filtra ottimismo, ecco la situazione Continua a tenere banco il rinnovo di Francesco Camarda in casa Milan . L’attaccante classe 2008 della Primavera rossonera avrebbe tutta l’intenzione di firmare ... Leggi su (dailymilan)

milan, grande incasso in arrivo: super bottino dalla Serie A - Non solo la nuova guida tecnica, occhi aperti anche sul mercato. Dopo l’addio già annunciato da parte di Olivier Giroud e Simon Kjaer, la dirigenza del milan avrà il compito di trovare un attaccante ...

Leggi su (spaziomilan)

Leao milan, pericolo cessione in estate I rossoneri sperano che non si verifichi uno SCENARIO - Continuano a susseguirsi ciclicamente le voci che parlano di un possibile addio di Rafael Leao al milan. Il portoghese è senza dubbio il calciatore di maggior valore nell’intera rosa rossonera, nonché ...

Leggi su (milannews24)

Inter, Thuram sacrificato per il grande colpo: idea clamorosa - mercato, anche l’Inter su Zirkzee È chiaro che Zirkzee all’Inter sia una suggestione. In primo luogo per le qualità dimostrate dal ragazzo in questa stagione a Bologna, poi perché i rumors lo stanno ...

Leggi su (spaziointer)