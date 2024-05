Bastoni | Inter - ce lo sentivamo! Lautaro Martinez capitano diverso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Alessandroè sicuramente uno dei giocatori che, da anni ormai, incarnano di più lo spirito dell’. Anche e soprattutto a livello tecnico. Un amore a doppio senso, come dimostrano anche le sue parole in un’vista esclusiva a Sky Sport. EMOZIONE – Alessandroesprime tutta la sua gioia per la vittoria dello scudetto e per la festa, dove la gente nerazzurra ha mostrato tutto il suo grande affetto per la squadra: «Emozione grandissima. Io personalmente avevo fatto la parata con la nazionale dopo l’Europeo. Ci avevamo messo 3/4 ore, qui quest’anno ce ne abbiamo messe il doppio. Tanti episodi ci hanno portato a dire che sarebbe stata la volta buona. C’era voglia di rimediare dopo gli errori fatti in passato e questo viene da un collettivo, da una grande unione che c’è stata tutto l’anno. Io mi sento di ...