L' Eredità - la campionessa Francesca si intasca 100mila euro Esplode la gioia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Lariesce a vincere alla Ghigliottina e arsiin gettoni d'oro nella puntata di oggi Primo Maggio de L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai uno. Le cinque parole di stasera erano: "rifare", "sbagliato", "infinito", "sera" e "non c'è"., che secondo i telespettatori è la sosia della cantante Annalisa, è riuscita a trovare la parola che le collega tutte e che è “verso”. Liorni prima di dirle che ha vinto la prende un po' in giro e poi le annuncia che ha vinto. "Non so che dire", esclama, tra sorrisi e incredulità. "Sei stata bravissima, è un grande Primo Maggio", commenta il conduttore. Ieri 30 aprile ...

L'Eredità, francesca non ce la fa ma il web la incorona sosia di Annalisa - La neo campionessa non riesce a indovinare la parola misteriosa ma per i social lei e la voce di Sinceramente sono due gocce d'acqua.

Frascati Scherma, tris di campioni italiani Under 23: in trionfo Spica, Ottaviani e Franzoni - Frascati (Rm) – Il Frascati Scherma ha monopolizzato i campionati italiani Under 23. Nella kermesse che si è tenuta a Rende, in Calabria, la società tuscolana ha conquistato un tris di titoli. Davvero ...

Calhanoglu lancia la festa dei campioni, i nerazzurri celebrano lo scudetto in bus per le vie della città - Il destino avrà forse tifato per l’Inter. Dopo aver permesso ai nerazzurri di vincere lo scudetto nel derby contro il Milan, nel giorno della festa a San Siro il fato accoglie i ...

