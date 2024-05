LIVE Italia-Slovenia 0-1 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | sparuti sussulti azzurri nel secondo periodo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:40 TRIVELLATO CI PROVA DOPO UN BELL’ASSIST DA DIETRO PORTA. Serve cinismo e sfruttare le poche occasioni a nostra disposizione. 10:27 Malgrado alcuni tentativi offensivi glisoffrono maledettamente gli attacchi di unache è andata già diverse volte vicina allo 0-2. 11:06 OCCASIONEche approfitta della bagarre davanti la porta slovena. Ma nulla di fatto. 11:30 L’ci prova addirittura dalla linea blu in cerca di fortuna. Sono troppo imprecisi e sorprattutto frettolosi i nostri ragazzi. Ma c’è il tempo per ricucire. 12:16 Occasioneche, in 3 contro 2, non riesce a incidere per nostra fortuna. L’non è ancora entrata in partita, pur comportandosi meglio rispetto al ...