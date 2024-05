Primo Maggio - Conte | Festeggiamo la grande rivoluzione preannunciata dalla Costituzione sul lavoro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) ROMA – “Oggilanostrariguardante il: “Repubblica fondata sul”, “Diritto al”, “condizioni che rendano effettivo questo diritto”, “un’esistenza libera e dignitosa” assicurata a ogni lavoratore e alla sua famiglia. Unache, a distanza di 76 anni, ancora stentiamo a realizzare. Ci sono persone in povertà, senza nessuna opportunità di, con lavori precari, con bassi salari, sfruttate, costrette a lavorare in nero, discriminate sul, che muoiono a causa del”. Lo scrive sui social il leader del M5S, Giuseppe ...

E' cominciato con oltre 20 minuti di ritardo , per problemi tecnici provocati soprattutto dalla pioggia, il Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo. Via con i Bloom, la band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, che ha presentato per la ... Leggi su (firenzepost)

Nonostante la magistrale performance alla conduzione di Noemi, Ermal Meta e BigMama, ecco che il Concerto ne del Primo Maggio su Rai3 si sta trasformando in polemica. Partito alle 15:15 in diretta dal Circo Massimo di Roma, con notevoli problemi tecnici a causa delle condizioni meteo avverse e ... Leggi su (tvpertutti)

Il concertone del primo maggio sotto la pioggia al Circo Massimo - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2024 Si è tenuto a Roma il consueto concertone del primo maggio. Quest'anno per la prima volta la location è stata il Circo Massimo e non la tradizionale piazza San Gio ...

Leggi su (quotidiano)

Bari-Parma 1-1: Di Cesare tiene in vita i Galletti. Ducali promossi in Serie A - Una rete del capitano al 69' evita il ko ai biancorossi che erano andati sotto al 50' per la rete di Bonny. I crociati festeggiano il ritorno in massima serie, mentre il Bari spera nei play-out ...

Leggi su (baritoday)

primo maggio. Pd e Cgil, affondati sul lavoro - Due interviste, di Landini e Schlein, restituiscono una sinistra ancorata al Novecento e incapace di comprendere un mondo rivoluzionato e in continuo ...

Leggi su (huffingtonpost)