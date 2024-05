Se dai del cretino e del fascista agli elettori | Luca Ricolfi - lezione alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) «Quando ero giovane il Primo Maggio era innanzitutto una festa sindacale, quasi sempre vissuta gioiosamente dgente. Ci andavano persone iper-politicizzate e persone normali, spesso con l'intera famiglia. Nella mia Torino era una sorta di scampagnata urbana, in cui chi ne aveva voglia ascoltava i comizi dei capi sindacali, e tutti quanti ci facevamo una passeggiata in centro. Poi è caduto il muro di Berlino, e dall'anno dopo (non so se c'è un nesso) il Primo Maggio è diventata la data del “concertone”, politica e sindacati hanno fatto un passo indietro a favore di cantanti e artisti, con massiccia copertura televisiva, specie di Rai 3, negli ultimi 25 anni». Già, il concertone, da anni ha come filo portante i temi etici e i diritti civili: è un cambio di natura che paga politicamente? «Non so se paga, certo accelera la metamorfosi del Pd in “partito radicale di ...