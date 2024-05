Grand Hotel Italia - il boom del turismo di lusso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 1 maggio 2024) I ricchi viaggiatori fanno sempre più tappa da noi. E le catene globali investono per creare alberghi a 5 stelle. Ecco la mappa delle prossime aperture. Sarebbe riduttivo attribuire solo al Giubileo o alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ildeldi. Piuttosto un’eredità del Covid quando appena è caduta la quarantena, tutti nel mondo si sono messi alla ricerca di località dove riscoprire la dolce vita fatta di un mix di bellezze naturalistiche e artistiche ma anche di tradizione dell’ospitalità. Caratteristiche che l’offre in abbondanza. L’industria dellei catene alberghiere esclusive si è messa in moto. Basti pensare che sono presenti inben 123 brand di cui 58 nazionali. Glistorici di alta gamma hanno rilucidato ...