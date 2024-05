Cosa rende una società più resiliente? Difficoltà frequenti

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 1 maggio 2024)unapiù? Da Roma agli antichi Maya, la storia ci insegna che i collassi sociali sono eventi comuni. Recentemente, scienziati come Philip Riris hanno adottato un approccio più ampio per compre la resilienza sociale nel tempo e nello spazio. Nuove ricerche pubblicate su Nature hanno esaminato 16globali, tracciando 30.000 anni di storia. Scoperta chiave: leche attraversano più crisi diventano alla fine più resilienti, soprattutto di fronte a futuri shock. Storia attraverso il tempo Utilizzando tracce di carbonio-14 in reperti archeologici, i ricercatori possono stimare l’età dellepassate. Questo metodo rivela anche L'articolo proviene da News Nosh.