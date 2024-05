Dragon’s Dogma 2 sorpassa Helldivers 2 | è il gioco più venduto a Marzo 2024 in USA

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Circana ha pubblicato le classifica di venduta dei giochi ain USA, dove troviamo2 al primo posto, imponendosi di conseguenza come ilpiùdel mese nel Paese. Visti questi dati, il titolo di Capcom è stato in grado di superare2, il piùa febbraio, che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Per quanto riguarda le vendite da inizio anno (dal 30 dicembre 2023 al 6 aprile), Insider Gaming ha rivelato che2 sta continuando ad imporsi come ilpiù, seguito da Call of Duty: Modern Warfare 3 e2. Al quarto posto troviamo invece Final Fantasy 7: ...