Caster: il romanzo di Elise Chapman diventa un film (Di giovedì 13 agosto 2020) Il romanzo Caster scritto da Elise Chapman diventerà un film prodotto da Paramount Pictures in collaborazione con Akiva Goldsman. Caster, il romanzo scritto da Elise Chapman, diventerà un film prodotto da Paramount Pictures grazie alla collaborazione con la Weed Road Pictures di Akiva Goldsman, Scholastic Entertainment e Josephson Entertainment. Il libro è stato pubblicato nel 2019 ed è poi diventato il primo capitolo di una saga. Tra le pagine si racconta la storia di Aza Wu, consapevole che la vera magia è pericolosa e illegale, considerando in che modo ha perso la vita sua sorella, Shire. Tutta la magia, inoltre, ha un costo come Aza pensa accada con ogni dettaglio ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Caster romanzo Caster: il romanzo di Elise Chapman diventa un film Movieplayer.it Caster: il romanzo di Elise Chapman diventa un film

Caster, il romanzo scritto da Elise Chapman, diventerà un film prodotto da Paramount Pictures grazie alla collaborazione con la Weed Road Pictures di Akiva Goldsman, Scholastic Entertainment e Josephs ...

Caster, il romanzo scritto da Elise Chapman, diventerà un film prodotto da Paramount Pictures grazie alla collaborazione con la Weed Road Pictures di Akiva Goldsman, Scholastic Entertainment e Josephs ...