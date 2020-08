Sicignano degli Alburni: si ribalta il tir con i pomodori, paura per automobilisti sull’A2 (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSicignano degli Alburni (Sa) – Momenti di paura questa notte, poco dopo la mezzanotte, per gli automobilisti in transito sull’autostrada A2 del Mediterraneo, a Sicignano degli Alburni. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un tir che trasportava dei cassoni contenenti pomodori destinati all’industria conserviera, si è ribaltato, perdendo il carico. I cassoni con i pomodori hanno così invaso l’autostrada A2, nel tratto dell’innesto dello svincolo autostradale, in direzione nord, danneggiando anche le auto in sosta nel parcheggio privato di un ristorante, sottostante la ... Leggi su anteprima24

