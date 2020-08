Caso Viviana Parisi, continuano senza sosta le ricerche di Gioele: ancora nessuna traccia del bimbo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Anche oggi i Vigili del fuoco, assieme alle altre forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo Forestale, volontari della Protezione civile, e volontari di varie associazioni locali) hanno continuato senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, scomparso il 3 agosto con la madre. ancora nessuna traccia nonostante il grande spiegamento di uomini coordinato secondo il piano provinciale prefettizio messo in atto per le persone scomparse. Le squadre che sono state inviate sul territorio hanno setacciato diverse zone assegnate, per un totale di circa 30 ettari. Sempre in data odierna è stata inviata la squadra del distaccamento di Sant’Agata di Militello in supporto alla Polizia per la scerbatura della zona del ... Leggi su meteoweb.eu

