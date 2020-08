Nicoletta Mantovani si risposa, dopo Pavarotti un nuovo amore (Di martedì 11 agosto 2020) Nicoletta Mantovani si risposa. Lo confida sulle pagine del settimanale Chi in edicola questa settimana. La vedova di Luciano Pavarotti si è innamorata di nuovo ed è pronta a convolare a nozze con il suo nuovo compagno, Alberto. L'uomo è un dirigente d'azienda. I due si sono conosciuti per poi intraprendere una relazione sentimentale circa 9 mesi fa. A settembre si sposeranno in una chiesa di Bologna. Da domani, mercoledì 12 agosto, sarà in edicola il nuovo numero estivo del settimanale Chi, al quale Nicoletta Mantovani ha rilasciato un'intervista approfondita in esclusiva. In anteprima ha annunciato di essere innamorata e di voler sposare il suo compagno Alberto. La stessa rivista aveva ... Leggi su optimagazine

