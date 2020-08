F1 Passion – Giovinazzi: “Il mio sogno rimane quello di guidare la Ferrari” (Di martedì 11 agosto 2020) Antonio Giovinazzi ha ancora quell’obiettivo personale di correre in Formula 1 con la Ferrari. Nonostante l’ingaggio di Sainz e la presenza di Leclerc, due piloti a lungo termine, il pilota italiano ha ancora qualche speranza nel suo futuro. Ma per rimanere nell’orbita giusta dovrà meritarsi ancora di più l’attuale posto che occupa nel campionato, in un’Alfa Romeo che però ha fino a oggi navigato nelle retrovie. «Avere quel sedile l’anno prossimo sarebbe stato troppo semplice per i miei gusti», ironizza Giovinazzi in un’intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. I giorni dell’annuncio di Carlos Sainz non sono stati facili per lui, che un po’ sperava nella promozione. «Sicuramente non l’ho presa bene. Ma ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Passion Giovinazzi Giovinazzi: “Il sogno Ferrari è ancora intatto” FormulaPassion.it Giovinazzi: “Il sogno Ferrari è ancora intatto”

Antonio Giovinazzi ha ancora quell’obiettivo personale di correre in Formula 1 con la Ferrari. Nonostante l’ingaggio di Sainz e la presenza di Leclerc, due piloti a lungo termine, il pilota italiano h ...

L’Alfa Romeo resta sul fondo, Raikkonen sbotta

L’Alfa Romeo continua a fare il passo del gambero, purtroppo per se stessa e per un Antonio Giovinazzi ormai stabilmente più veloce in qualifica del suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen. Una veloci ...

Antonio Giovinazzi ha ancora quell’obiettivo personale di correre in Formula 1 con la Ferrari. Nonostante l’ingaggio di Sainz e la presenza di Leclerc, due piloti a lungo termine, il pilota italiano h ...L’Alfa Romeo continua a fare il passo del gambero, purtroppo per se stessa e per un Antonio Giovinazzi ormai stabilmente più veloce in qualifica del suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen. Una veloci ...