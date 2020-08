PS5 decisamente meno potente di Xbox Series X? 'Discorsi irreali per alimentare fanboy aggressivi' (Di lunedì 10 agosto 2020) La settimana si è aperta con delle dichiarazioni piuttosto forti di un insider che si è fatto conoscere per i diversi rumor soprattutto legati a titoli horror come Silent Hill e Resident Evil. Dusk Golem ha parlato di una differenza di potenza netta tra PS5 e Xbox Series X, una differenza che diventa palesemente a favore della console Microsoft nei titoli multipiattaforma. Tuttavia c'è chi non è assolutamente d'accordo con queste parole, uno sviluppatore potenzialmente più informato di un "semplice" insider.Matt è una figura molto conosciuta su ResetEra e su diversi forum. Uno sviluppatore che non si è mai lasciato andare a rumor troppo azzardati o a sparate sensazionalistiche ma che è spesso intervenuto per cercare di fare chiarezza. In questi mesi ha sicuramente parlato poco di next-gen spingendo ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PS5 decisamente PS5 decisamente meno potente di Xbox Series X? 'Discorsi irreali per alimentare fanboy aggressivi' Eurogamer.it PS5: il prezzo sarà più alto di Xbox Series X, dice un insider

Secondo l'insider Dusk Golem, PS5 avrà un prezzo più alto di Xbox Series X, affermando che Microsoft potrebbe avere più facilità nel vendere in perdita per spingere verso l'ecosistema. NOTIZIA di Gior ...

Resident Evil 8 e i (presunti) problemi di ottimizzazione su PS5

Resident Evil Village – noto ai più anche con il nome di Resident Evil 8 – è l’ottavo capitolo della saga di survival horror targata Capcom. Il gioco è stato mostrato con un trailer in occasione del r ...

Secondo l'insider Dusk Golem, PS5 avrà un prezzo più alto di Xbox Series X, affermando che Microsoft potrebbe avere più facilità nel vendere in perdita per spingere verso l'ecosistema. NOTIZIA di Gior ...Resident Evil Village – noto ai più anche con il nome di Resident Evil 8 – è l’ottavo capitolo della saga di survival horror targata Capcom. Il gioco è stato mostrato con un trailer in occasione del r ...