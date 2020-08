Calciomercato, le notizie del giorno – I nomi per la nuova Juventus di Pirlo, mosse importanti del Milan (Di martedì 11 agosto 2020) Calciomercato, le notizie del giorno – L’accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è ormai a un passo. Lo svedese ha cambiato il volto della squadra di Pioli e ha migliorato il rendimento anche degli altri giocatori. I rossoneri vogliono fare di Ibra il centro del progetto e la conferma di Pioli, con il quale fin da subito Zlatan ha avuto un buon feeling, è stata decisiva in tal senso. Per quanto riguarda i dettagli del contratto si va verso un annuale con tanti bonus legati al raggiungimento degli obiettivi di squadra e personali, grazie ai quali potrebbe arrivare a guadagnare un massimo di 7 milioni: dalla qualificazione alla prossima Champions League, ad un eventuale successo in Europa League fino ad un certo numero di gol e presenze. Torna di moda il nome ... Leggi su calcioweb.eu

LI_SoloRAYA : Calciomercato, il presidente del Verona Setti: “Kumbulla destinato ad un top club. E su Faraoni…”… - Bioelbarto : RT @Max_883: Vabbè dai ora metto 105.8 parte la sigla e @PaoloColantoni collegandosi con @GiorgioCacialli e @danimagli ci saluta e ci da le… - PianetaMilan : Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle notizie di #calciomercato #Milan! - #Mercato #SempreMilan #MercatoMilan - romaforever_it : Calciomercato Roma 2020/2021 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News - LazionewsEu : Tutte le notizie di giornata sugli obiettivi di #Calciomercato della #Lazio. #Lazionewseu #ForzaLazio #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e tutte le trattative di oggi: le ultimissime Sky Sport Incidente in A14, donna soccorsa con l’eliambulanza. Sul posto i vigili del fuoco

L’emergenza sanitaria ha portato l’amministrazione comunale a rinviare tutti gli eventi della ‘Festa del Mare’, dalla processione delle barche con la Madonnina dei pescatori al lancio della corona di ...

In sella alla sua bici va a sbattere contro un palo, grave 14enne

Grave incidente ieri pomeriggio, domenica 9 agosto, a Crevoladossola, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola: un ragazzo di 14 anni in sella alla sua bicicletta è andato a sbattere contro un palo, nei ...

L’emergenza sanitaria ha portato l’amministrazione comunale a rinviare tutti gli eventi della ‘Festa del Mare’, dalla processione delle barche con la Madonnina dei pescatori al lancio della corona di ...Grave incidente ieri pomeriggio, domenica 9 agosto, a Crevoladossola, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola: un ragazzo di 14 anni in sella alla sua bicicletta è andato a sbattere contro un palo, nei ...