Governo: Conte, 'molto soddisfatto di ministri' (Di domenica 9 agosto 2020) Brindisi 9 ago. (Adnkronos) - "Quando valutiamo l'operato dei ministri, teniamo conto che nessun ministro ha affrontato per le questioni di propria competenza un'emergenza simile dal dopoguerra ad oggi. Sono molto soddisfatto" di tutti. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento 'La Piazza'.

