Addio alla conduttrice volto storico della Rai | mondo della Tv italiana in lutto

lutto nel mondo del giornalismo napoletano: è deceduta Valeria Capezzuto, da anni volto noto della Rai e del Tg regionale della Campania. Sessantatré anni, napoletana, professionista dal 1995, aveva percorso i primi passi nel mondo del giornalismo col Giornale di Napoli nel 1992. Poi la lunga carriera in Rai, a partire dal 1995, prima come precaria e poi finalmente stabilizzata. Purtroppo da tempo colpita da un brutto male, le sue condizioni di recente si erano aggravate; si è spenta nella notte appena trascorsa. Molto attiva anche nel sociale, Valeria Capezzuto aveva partecipato a diversi incontri coi ragazzi delle scuole e appena un anno fa, nel settembre 2019, era tra i giornalisti premiati a Bacoli durante la celebrazione

