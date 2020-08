“Quindi ora devo chiamarti Mister?”, la reazione di Buffon dopo l’annuncio su Pirlo [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, una scelta assolutamente a sorpresa quella del club bianconero, l’ex centrocampista prende il posto di Maurizio Sarri. Può essere considerato un azzardo quello del presidente Agnelli, per molti è una scelta coraggiosa, un pò controcorrente. Pirlo è un tecnico che non ha esperienza, era stato scelto per l’Under 23, adesso è stato catapultato in prima squadra. “Quindi ora devo chiamarti Mister?” E’ il commento del portiere Buffon dopo l’annuncio. In basso ecco il post del portiere bianconero. Visualizza questo post su Instagram ‪Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?! ... Leggi su calcioweb.eu

gianluigibuffon : Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?! In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo

