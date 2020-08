Il retroscena: Pirlo-Juve, la scelta è fatta! Gli altri candidati irraggiungibili (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo è la scelta Juve, manca pochissimo. Ormai è una scelta definitiva: dalla nomina ad allenatore dell’Under 23 all’imminente nomina come erede di Sarri. Manca poco perché la Juve, dopo gli altri sondaggi, che al momento è questa la scelta più rapida. Coraggiosa, intrigante. Nell’ultima ora, come raccontato, Pirlo aveva scalato posizione, ora è davvero a un passo. Le richieste di Pochettino, le blindature di Inzaghi e Mancini, l’impossibilità di arrivare a Zidane portano Pirlo ormai a un passo dalla Juve. Ultimi dettagli. Foto: profilo Twitter Pirlo L'articolo Il retroscena: ... Leggi su alfredopedulla

