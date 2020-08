Napoli su Boga, De Zerbi: "Pronto per il salto in una big, ma solo se sarà protagonista" (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di Berardi, Boga e Locatelli, tutti al centro di numerose voci di mercato: "Sono tutti e tre pronti per il salto in una grande squadra, m ... Leggi su tuttonapoli

SalvMont : @Torrenapoli1 @ValNap1926 il Napoli non ha un'alternativa ad Insigne. Tutti gli altri hanno qualcuno che gli conten… - bluebloodnaples : RT @Torrenapoli1: Boga, tutto fatto col giocatore, manca accordo col Sassuolo che vuole 40 milioni, il Napoli arriva a 25+bonus Vediamo se… - news24_napoli : De Zerbi “libera” Boga, ma avvisa: “Vada, ma da protagonista! Il treno… - Torrenapoli1 : Boga, tutto fatto col giocatore, manca accordo col Sassuolo che vuole 40 milioni, il Napoli arriva a 25+bonus Vedia… - DocStrowman : Mi ero perso Boga vicino al Napoli Gasa Rino, vuole costruire una squadra diga e i due velocisti a farsi i 70 met… -