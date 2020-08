Coronavirus, online gli atti secretati dal governo: i testi (Di giovedì 6 agosto 2020) pubblicati dalla Fondaziuone Enaudi raccontano due verità diverse sulle chiusure Emergenza sembrano raccontare due verità. Il 9 marzo scorso infatti il governo varò una misura drastica, quella del lockdown nazionale. Ma solo due giorni prima il Comitato … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RegLombardia : #LNews #Coronavirus Oggi si registrano 57,8% negativi, 41,8%positivo e 0,4 dubbi. Processati 8979 tamponi sui posi… - RegLombardia : #LNews #PianoMarshall La Giunta regionale ha dato via libera agli interventi previsti nel ‘Piano Marshall‘ per la L… - Open_gol : ?? Coronavirus, online gli atti Cts secretati. Mancano i verbali sulla zona rossa ad Alzano e Nembro. Nessuna menzio… - scuroscuroscuro : RT @RegLombardia: #LNews, #coronavirus Continuano a aumentare guariti e dimessi (+208). In provincia di Lodi e Sondrio non ci sono nuovi ca… - demian_online : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 6 agosto: 402 nuovi positivi e 6 decessi [aggiornamento delle 17:39] -