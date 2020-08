L’assurda morte di una promessa del basket: sparato da un 16enne dopo essersi presi a spintoni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un ragazzo di 16 anni ha sparato a una giovane stella del basket dopo che la coppia aveva iniziato a prendersi a spintoni durante una festa Il 16enne Estevan Moreno Montoya sarà processato come maggiorenne per aver sparato e ucciso Fedonta ‘JB’ Mikel White, un giovane giocatore di basket, famoso nella sua comunità per le … L'articolo L’assurda morte di una promessa del basket: sparato da un 16enne dopo essersi presi a spintoni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

GabrieleIuvina1 : @Marcopierini10 @RinascitaCultu2 @giangolz No l'inversione é stata utilizzata come arma di ricatto. É assurda in un… - Mariquita_la1a : ???? Cade e viene trafitto dalla gamba di una sedia, l'assurda morte di Alex - Today_it : Cade e viene trafitto dalla gamba di una sedia, l'assurda morte di Alex - BiancaGaravelli : RT @lagatta4739: @SalaLettura J.P.Sartre #versinliberta #SalaLettura L’uomo è un essere nel quale l’essenza è preceduta dall’esistenza.… - GuernseyJuliet : RT @lagatta4739: @SalaLettura J.P.Sartre #versinliberta #SalaLettura L’uomo è un essere nel quale l’essenza è preceduta dall’esistenza.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assurda morte La fotografia dell'assurdo e del ridicolo, tra illusione e allusione Pangea.news