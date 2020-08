Berlusconi: “Forza Italia al governo o il Monza in A? Presto avremo entrambe le cose” (Di martedì 4 agosto 2020) Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, ha rilasciato un’intervista a La Verità parlando ovviamente del suo Monza. Queste le parole dell’ex numero uno milanista: “Meglio Forza Italia di nuovo al governo o il Monza in Serie A? Perché mai dovrei scegliere, quando Presto avremo entrambe le cose. Per me il calcio è una metafora della cita alla quale ho dedicato tempo e passione. Sono il presidente che ha vinto più di tutti nel mondo, mentre il Monza per me è una scommessa suggestiva e un atto d’amore verso una città che mi ospita e che lo merita. Il calcio è un gioco, la politica è una cosa seria che riguarda il destino di tutti noi, dei ... Leggi su alfredopedulla

forza_italia : SEMESTRE BIANCO FISCALE Bisogna sospendere tutti i pagamenti verso lo Stato, comprese le sanzioni, fino a fine 202… - berlusconi : Il senso di responsabilità istituzionale dimostrato da Forza Italia di fronte all’emergenza non prelude ad alcun ca… - forza_italia : +++ BERLUSCONI: LA MAGGIORANZA NON E' SOLIDA, UNITI SOLO PER POTERE +++ 'La maggioranza non è affatto solida, ques… - clikservernet : Berlusconi: “Forza Italia al governo o il Monza in A? Presto avremo entrambe le cose” - Noovyis : (Berlusconi: “Forza Italia al governo o il Monza in A? Presto avremo entrambe le cose”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi “Forza Prodi: «Berlusconi in maggioranza? Non è tabù». E lui: nessun sostegno Corriere della Sera