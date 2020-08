“Una cosa seria”. Benedetto XVI, l’ultima preoccupante notizia sulle sue condizioni. È successo tutto dopo la morte del fratello (Di lunedì 3 agosto 2020) Benedetto XVI è malato. La notizia viene diffusa dal giornale tedesco Passauer Neue Presse, in seguito alla rivelazione di Peter Seewald, giornalista e scrittore impegnato a curare la biografia di Joseph Ratzinger, con cui ha portato alla luce la pubblicazione di quattro libri di interviste con all’attivo circa tre milioni di copie venduto in tutto il mondo. Le condizioni di salute di Benedetto XVI, 93 anni, sono decisamente peggiorate e preoccupano: “il Papa emerito Benedetto XVI sta attraversando un momento estremamente fragile per la sua salute”, lo afferma Peter Seewald, a proposito di Joseph Ratzinger, affetto da una malattia infettiva della pelle, un’ erisipela al volto, che dal giugno scorso si è notevolmente aggravata.



