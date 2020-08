Ponte di Genova, inaugurato il viadotto: l’Italia torna unita (Di lunedì 3 agosto 2020) Ponte di Genova, inaugurato il viadotto dedicato a San Giorgio. Dopo aver ricordato le 43 vittime e i discorsi delle autorità l’Italia torna unita Ponte di Genova, l’Italia ritrova uno dei suoi simboli a quasi due anni dalla tragedia che è costata la vita a 43 persone. Nel loro ricordo, ma anche con la speranza … L'articolo Ponte di Genova, inaugurato il viadotto: l’Italia torna unita proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - matteosalvinimi : Inaugurazione del nuovo Ponte, un arcobaleno ha abbracciato Genova. Commovente. GRAZIE ai genovesi e alla Liguria c… - perrone09026414 : Io a quello che ha urlato a Conte “bravo” mentre tagliava il nastro all’inaugurazione del Ponte di Genova lo prende… -