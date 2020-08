Microsoft è interessata all’acquisto di TikTok. E Trump approva (Di lunedì 3 agosto 2020) TikTok logo is seen displayed on a phone screen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on November 20, 2019. (Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)Sul suolo statunitense TikTok è in equilibrio tra l’ottenere un divieto imposto dal presidente Donald Trump o essere acquistato da Microsoft per calmare le acque agitate della sicurezza nazionale. Le crescenti preoccupazioni legate alla piattaforma della società cinese ByteDance hanno portato il tycoon a minacciare di vietare immediatamente l’applicazione in tutti gli stati. Questa minaccia sarebbe solo l’ultima di una lunga serie dovuta alle origini di TikTok, che secondo molti politici americani rappresenterebbero una minaccia per la sicurezza nazionale e degli utenti del social network. Da qui, ... Leggi su wired

stefanodonadio : Microsoft è ufficialmente interessata a TikTok, e chiede a Trump di attendere - spidermac : Microsoft è ufficialmente interessata a TikTok, e chiede a Trump di attendere - Simocampoli : @xboxlorn No no ma sono il primo che li aspetta con ansia, però ecco sono loro per primi che devono dimostrare di v… - neuragate : TikTok: Microsoft interessata all'acquisto? #AppStore #Microsoft #TikTok #Tech - vincos : ??#Microsoft potrebbe essere interessata a rilevare #TikTok US -