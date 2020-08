Francesco Baccini: "Questo Ponte non è un simbolo. Faccia solo il suo sporco lavoro" (Di domenica 2 agosto 2020) Lo raggiungiamo al telefono mentre sta realizzando un film-documentario su Luigi Tenco, lavoro impegnativo e ricco di stimoli. Francesco Baccini, cantautore, musicista ma anche attore, artista poliedrico ed eclettico, allergico all’omologazione e portatore di quella “direzione ostinata e contraria” condivisa a motto di vita con l’amico Fabrizio De André.Genovese doc, ex camallo del porto, fiero delle sue origini. Anche lei avrà un ricordo di quello che è stato il Ponte Morandi.“Per me non è stato mai null’altro se non il Ponte di Brooklyn. Mio padre mi ci portava e mi diceva: “Bada bene che Questo lo ha costruito chi ha disegnato e ideato il Ponte di Brooklyn, ... Leggi su huffingtonpost

Entra nel vivo il festival Sui Sentieri degli Dei con due nuovi appuntamenti Unplugged ideati da Gino Aveta per il format 'Na voce, 'na chitarra e … nu poco e tv che, dopo il successo dello scorso ann ...

Gatto e topo è il tiolo dell’Unplugged che vede insieme Francesco Baccini e Mario Porfito e che ha come comune denominatore l’ironia espressa nelle parole e nei versi del poliedrico attore napoletano ...

