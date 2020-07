Bryan Cranston racconta l’esperienza del Coronavirus (video): “Sono fortunato, ma indossate la dannata mascherina!” (Di venerdì 31 luglio 2020) Anche l'attore Bryan Cranston, come altri colleghi, è stato colpito dal Coronavirus: lo storico interprete di Breaking Bad è stato contagiato dal Covid-19 e ha voluto usare la sua esperienza per lanciare un appello all'uso delle mascherine e alla donazione del sangue per la ricerca. L'attore ha voluto raccontare al pubblico con un video su Instagram il suo approccio alla pandemia: inizialmente scettico rispetto all'adesione alle regole di prevenzione, Bryan Cranston si è ritrovato a contrarre il virus, per fortuna senza sviluppare sintomi gravi. Proprio sulla base della sua esperienza, vuole sensibilizzare le persone più riluttanti ad aderire ai protocolli sanitari previsti per il contenimento del contagio: igiene delle mani, distanza ... Leggi su optimagazine

