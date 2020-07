Aereo si schianta sul tetto di una casa e scoppia un terribile incendio: 3 morti e un bimbo ferito [FOTO e VIDEO] (Di sabato 25 luglio 2020) Un Aereo ultraleggero si è schiantato sul tetto di un immobile e ne è conseguito un terribile incendio in cui sono morte 3 persone, mentre un bambino è rimasto lievemente ferito. È successo nella città tedesca di Wesel, nel Basso Reno. Lo ha reso noto un portavoce della polizia precisando che il velivolo è caduto sul tetto di un immobile di cinque appartamenti, prendendo fuoco, scrive l’agenzia Dpa. I pompieri sono intervenuti per domare l’incendio. L’Aereo poteva trasportare due persone. Restano ancora da determinare le cause dell’incidente e l’identità delle vittime. Nella gallery scorrevole in alto e nel VIDEO in fondo, le immagini ... Leggi su meteoweb.eu

