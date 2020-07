Al Bano, rivelazione choc sulla figlia Ylenia: “non vuole tornare a casa perchè non sopporta Romina” (Di sabato 18 luglio 2020) Al Bano e Romina dicono basta alle speculazioni su Ylenia L’ex moglie di Al Bano Carrisi si è scagliata duramente contro una nota tv spagnola. La cantante italo-americana ha colpevolizzato la trasmissione di aver speculato sulla scomparsa della figlia Ylenia. Ormai sono trascorsi 26 anni, da quando la giovane Carrisi ha fatto perdere le sue tracce. In tutto questo tempo, molte sono state le segnalazioni e le ultime indiscrezioni lanciate da Telecinco hanno mandato su tutte le furie Romina Power. Romina Power fa intervenire i suoi legali In un comunicato stampa, si legge che Romina si è fortemente provata per la puntata andata in onda il 22 maggio 2020 dove si è parlato esclusivamente di Ylenia e della sua scomparsa. La cantante ed ex moglie di ... Leggi su kontrokultura

