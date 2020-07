Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 20:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 20.15 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio QUALCHE DISAGIO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA CAVA DEI SELCI E L’INCROCIO CON LA VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E LAGHETTO IN USCITA DA Roma NEL COMUNE DI FRASCATI È AL MOMENTO CHIUSA VIA ENRICO FERMI TRA VIA DI COLLE PIZZUTO E VIA BELLI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA A SEGUITO DELLE COPIOSE PIOGGE CADUTE IN PRECEDENZA SULLA 213 ... Leggi su romadailynews

