Monza, Bellusci: “Galliani è stato chiaro con noi: subito la Serie A” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Monza già sogna la Serie A dopo aver conquistato la Serie B. Il difensore Giuseppe Bellusci, emblema della concretezza al centro della difesa brianzola ha concesso una intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del presente e del futuro. Questi alcuni stralci: «È stata una grande soddisfazione: siamo partiti favoriti, ma vincere non è mai scontato. E il fatto che in semifinale playoff siano arrivate due squadre del nostro girone rende ancora più incredibile il cammino del Monza, con un primato di 16 punti sulla seconda al momento dello stop per il Coronavirus».Alla ripresa degli allenamenti avete pranzato con Adriano Galliani, che vi ha subito messo in chiaro che l’obiettivo quest’anno ... Leggi su itasportpress

