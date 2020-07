Tragedia a New York, Spari all’Impazzata Senza Motivo Verso i Passanti: Ucciso Bimbo di 1 Anno (Di martedì 14 luglio 2020) I giorni di guerriglia nelle città americane portano tra le vittime il piccolo Davell Gardner, di solo un Anno, Ucciso domenica in un parco a Brooklyn. Un nuovo dramma arriva dalle strade di New York City, dove il piccolo Davell Gardner di solo un Anno ha perso la vita durante una sparatoria assieme ad altre tre persone. Le persone coinvolte avevano partecipato ad un barbecue nel quartiere di Brooklyn quando attorno alle 23.30 un suv si è fermato a bordo della strada e un gruppo di uomini ha aperto il fuoco su di loro. Il Bimbo è stato colpito all’addome, la ferita gli è stata fatale, colpiti gravemente anche gli altri adulti deceduti, noti alla polizia per precedenti penali, le autorità stAnno ancora indagando ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia New Sparatoria a New York, muore un bimbo di un anno Ticinonline Tragedia in spiaggia, muore mentre cammina in acqua. Un bagnante tenta di rianimarlo

Intorno alle 2 un’auto si è schiantata a San Benedetto contro un new jersey vicino al Ballarin, direzione nord. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze… Leggi ...

Tragedia a Gaeta, turista americana muore in spiaggia

Gaeta – Tragedia a Gaeta, sulla spiaggia di Fontania, all’estremità di Serapo. Durante una tranquilla giornata estiva come tante altre, infatti, una anziana (79 anni), originaria del New Jersey, si è ...

