Regionali Puglia, Lopalco a La7: “Mi candido per fare l’assessore alla Sanità”. E risponde a critiche: “Guadagno di più come docente universitario” (Di martedì 14 luglio 2020) “La mia candidatura alle elezioni Regionali in Puglia non ha nessuna motivazione economica. come professore ordinario di Igiene all’Università di Pisa guadagno più di un consigliere regionale”. Sono le parole dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale pugliese per l’emergenza covid, intervenendo nella trasmissione“In onda”, su La7. Il docente universitario, che ha confermato la sua candidatura con Michele Emiliano alle prossime Regionali in Puglia, spiega la sua decisione: “Quello che ho contestato a Gramellini è che lui diceva che servono le scuole politiche. Ma magari ci fossero. Io sarei felicissimo di delegare, sarei felicissimo che ci fossero altri a fare ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaffaeleFitto : #Puglia: ultima per numero tamponi, ultima per tempistica diagnosi, carente di investigatori anti-#Covid_19. Ecco i… - matteosalvinimi : ...Dov'è il 'fascismo'? A me questo sembra solo BUONSENSO. Sta a voi, a partire dalle elezioni regionali di settemb… - ivanscalfarotto : La Liguria ha approvato la doppia preferenza di genere per le prossime elezioni regionali. E la Puglia cosa fa?… - fattoquotidiano : Regionali Puglia, Lopalco a La7: “Mi candido per fare l’assessore alla Sanità”. E risponde a critiche: “Guadagno di… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Regionali, Fitto e Laricchia contro Emiliano sulla sanità -