Gli occhi francesi sulle nostre industrie: così il Recovery Fund può aiutare Parigi a inglobarle (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Recovery Fund che mette in pericolo la nostra sovranità industriale, a tutto vantaggio delle solite note: Francia e Germania. Un’eventualità remota ma non troppo che in queste settimane diversi analisti hanno già delineato, mettendo in guardia il governo (sempre che stia ancora a sentire voci diverse dalla propria) sulle conseguenze di un’eventuale adesione al piano che prevede, al momento, 500 miliardi di euro di trasferimenti a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti. La fetta italiana corrisponderebbe a 172,7 miliardi: 81,8 di sovvenzioni e 90,9 di prestiti. Soldi che in qualche modo dovranno comunque rientrare, con delle modalità che al momento restano avvolte da una pericolosa cortina di fumo. Come scrive Inside Over, il rischio è che per quanto riguarda l’Italia, tra i ... Leggi su ilparagone

Piu_Europa : Speriamo che parole leader sovranista olandese #Wilders (“nemmeno un cent all’Italia”) aprano gli occhi su cosa sia… - matteorenzi : Sono felice di incrociare gli occhi appassionati di tante persone che non si arrendono al populismo e continuano a… - JuventusFCYouth : Oggi al Moccagatta c'era uno spettatore speciale per la nostra #Under23 ?? Ottima prova sotto gli occhi di… - SnowBla73694929 : RT @ioconsigliere: quando penso alla vecchiaia la cosa che mi preoccupa di più è la fragilità emotiva che porta con se. Quel commuoversi co… - yoongishadow4 : RT @bluevming: your eyes tell è veramente la canzone delle anime gemelle, perciò vi consiglio di ascoltarla e chiudere gli occhi pensando a… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli occhi Paolo Patuzzi e gli occhi di Brignone, Goggia e Bassino Sciare Movimenti involontari dita mano destra

A volte sento come se il cervello "si spegnesse" per qualche millesimo di secondo e sento anche una specie di perdita di equilibrio e gli occhi che mi si ribaltano indietro, ma non mi succede sempre, ...

Anna Valle e Giuseppe Zeno girano per Canale 5 la fiction “Luce dei miei Occhi”

Primo ciak di “Luce dei miei occhi”, una nuova fiction di Canale 5 prodotta da Massimo Del Frate, Banijay Studios Italy che approderà presto sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset. Luce Dei Miei Occhi ...

A volte sento come se il cervello "si spegnesse" per qualche millesimo di secondo e sento anche una specie di perdita di equilibrio e gli occhi che mi si ribaltano indietro, ma non mi succede sempre, ...Primo ciak di “Luce dei miei occhi”, una nuova fiction di Canale 5 prodotta da Massimo Del Frate, Banijay Studios Italy che approderà presto sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset. Luce Dei Miei Occhi ...