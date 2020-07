BEAUTIFUL, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: le reazioni alla morte di Emma (Di lunedì 13 luglio 2020) anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntate dal 20 al 24 luglio 2020Si cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale di Emma. Xander, Zoe e Flo sono convinti che Thomas abbia provocato la disgrazia. Brooke e Hope scoprono che Thomas e Emma avevano avuto un aspro litigio poco prima dell’incidente che ha causato la morte della povera ragazza. alla Forrester, tutto lo staff è riunito per commemorare Emma. Justin Barber fa notare che la polizia non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap

