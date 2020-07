Roma, 5 passeggeri positivi tra i 97 autorizzati a sbarcare a Fiumicino dal volo Qatar Airways (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, sono 5 i passeggeri risultati positivi tra i 97 autorizzati a sbarcare all'aeroporto di Fiumicino dal volo Qatar Airways. Lo comunica l'Unità di crisi Lazio:... Leggi su ilmessaggero

LaStampa : ?? #UltimaOra. Sono a bordo di un aereo che è arrivato dal Qatar e non potranno scendere. La decisione riguarda 135… - fattoquotidiano : Coronavirus, Roma e Milano respingono i passeggeri del Bangladesh sui voli dal Qatar. Speranza all’Ue: “Maggior coo… - fanpage : Ultim'ora Rimandati indietro i 125 passeggeri bengalesi giunti a Fiumicino con un volo di linea da Doha, in Qatar - ilmessaggeroit : Roma, 5 passeggeri positivi tra i 97 autorizzati a sbarcare a Fiumicino dal volo Qatar Airways - PulitiElena : RT @fanpage: Ultim'ora Rimandati indietro i 125 passeggeri bengalesi giunti a Fiumicino con un volo di linea da Doha, in Qatar https://t.co… -