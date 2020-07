Coronavirus, Boccia: “Bloccheremo ingressi da paesi non sicuri” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – “Abbiamo bloccato i voli dal Bangladesh dopo 24 ore, e continueremo a farlo per tutti i Paesi non in sicurezza ma non daremo mai agli altri degli untori, non faremo quello che è stato fatto a noi”. Lo afferma il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, oggi a Venezia per la celebrazione dei 50 anni del Consiglio regionale veneto. Leggi su dire

