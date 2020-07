Grande Fratello Vip: altri tre vip hanno sostenuto il provino, tra loro Asia Argento (Di mercoledì 8 luglio 2020) Asia Argento e altri due vip molto conosciuti avrebbero sostenuto il provino per entrare nella Casa nella quinta edizione. Ecco di chi si tratta Grande Fratello Vip: altri tre nomi in lista Come sapete, la quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ad aprile, ma ha convinto i piani alti a confermare immediatamente la quinta per settembre. Infatti, Alfonso Signorini, confermato alla conduzione con la presenza di Pupo come opinionista, e la produzione stanno cercando di mettere insieme il cast adatto. Il portale CheTvFa in questi giorni ha lanciato curiosi indiscrezioni e ha fatto sapere che non saranno prese in considerazione la giornalista Annalisa Chirico e Vera Gemma, ma altri tre ... Leggi su kontrokultura

