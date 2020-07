Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli, la giornalista: “Condivido quello che ha detto” (Di domenica 5 luglio 2020) “il suo governo sarebbe razzista e omofobo”. Così il figlio di Selvaggia Lucarelli ha contestato Matteo Salvini che stava scattando dei selfie con alcuni sostenitori a Milano. L’attacco del giovane è stato ripreso da un cellulare e in breve tempo ha fatto il giro del web. Selvaggia Lucarelli, intercettata da Adnkronos si è espressa così sulla questione: “Lui ha fatto quello che si sentiva di fare, non sapevo quello che avrebbe detto, ma lo condivido. Ho cresciuto un ragazzo libero e con il coraggio delle proprie scelte”. Ancora: “Ci tengo a precisare che non siamo andati apposta lì per Salvini. Il gazebo si trovava a due passi da casa nostra, di fronte al bar dove andiamo di solito a fare colazione”, ha concluso la giornalista. L'articolo Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli, la ... Leggi su italiasera

