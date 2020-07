Partita la successione di De Felice alla SACAL (Di domenica 5 luglio 2020) (Teleborsa) – Il sistema aeroportuale calabrese è tornato a funzionare, compreso lo scalo Sant’Anna di Crotone dove Ryanair ha ripreso a operare il collegamento con Bergamo, che si aggiunge ai voli con Lamezia. L’aeroporto Titi Minniti di Reggio Calabria torna a essere collegato a Roma e Milano da Alitalia. Intanto, si apre lo scenario per la nomina ai vertici della SACAL, il cui presidente Arturo De Felice è giunto alla scadenza del suo mandato triennale. La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sarebbe intenzionata a nominare un manager con esperienza nel settore dell’aviazione civile ma fuori dal contesto territoriale. Una scelta super partes che dovrebbe mettere tutti d’accordo ed evitare contese. Leggi su quifinanza

doppiam79 : @ilruttosovrano Partita la lotta alla successione ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Partita successione

Teleborsa

(Teleborsa) - Il sistema aeroportuale calabrese è tornato a funzionare, compreso lo scalo Sant'Anna di Crotone dove Ryanair ha ripreso a operare il collegamento con Bergamo, che si aggiunge ai voli co ...MILAN NEWS – La partita di questa sera contro la Lazio inaugura un trittico spaventoso per il Milan. Dopo il match contro i biancocelesti, i rossoneri dovranno affrontare Juventus e Napoli in successi ...