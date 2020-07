Maltempo, spaventose nuvole Mammatus su Viadana nel “Venerdì Nero” del Nord Italia [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) Se volessimo racchiudere in una sola immagine il “Venerdì Nero” di Maltempo che ieri ha colpito il Nord Italia, le spaventose nuvole Mammatus che incombevano minacciose su Viadana, in provincia di Mantova, sono proprio l’ideale (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Si tratta di rare nubi temporalesche che per la loro forma che ricorda quella di una mammella vengono chiamate Mammatus. Spettacolari e spaventose allo stesso tempo, rappresentano il forte Maltempo che ieri ha colpito il Nord con nubifragi, grandine e forte vento.L'articolo Maltempo, spaventose nuvole Mammatus su Viadana nel “Venerdì Nero” del Nord Italia FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

