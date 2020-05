UBI, Massiah: “Risultati dimostrazione della capacità di saper gestire” (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Risultati positivi per UBI banca nel 1° trimestre dell’anno. Risultati di cui l’Ad Victor Massiah si dice “contento” e che rappresentano “una dimostrazione notevole di capacità di gestire anche un momento così particolarmente difficile come quello che abbiamo attraversato”. Numeri che fanno riferimento ad un periodo – sottolinea l’Ad in una intervista – “impattato da tutto quello che sappiamo”, che ha dovuto sopportare anche l’assorbimento dell’impatto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ed “accantonamenti ulteriori prudenziali sulle componenti di credito più deboli, cioè quelli che chiamiamo gli Unlikely to Pay” nei settori più colpiti dalla crisi del Covid-19. Massiah cita poi la “componente patrimoniale molto più ... Leggi su quifinanza Coronavirus : Massiah (Ubi) - ‘dare ossigeno a imprese per pensare a futuro’ (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Risultati positivi per UBI banca nel 1° trimestre dell’anno. Risultati di cui l’Ad Victorsi dice “contento” e che rappresentano “unanotevole di capacità di gestire anche un momento così particolarmente difficile come quello che abbiamo attraversato”. Numeri che fanno riferimento ad un periodo – sottolinea l’Ad in una intervista – “impattato da tutto quello che sappiamo”, che ha dovuto sopportare anche l’assorbimento dell’impatto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ed “accantonamenti ulteriori prudenziali sulle componenti di credito più deboli, cioè quelli che chiamiamo gli Unlikely to Pay” nei settori più colpiti dalla crisi del Covid-19.cita poi la “componente patrimoniale molto più ...

