Norme europee sugli aiuti di Stato in ritardo, slitta il decreto maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il governo in attesa del Temporary framework per poter emanare il testo. Ma la trattativa in Ue si sta complicando Leggi su lastampa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il governo in attesa del Temporary framework per poter emanare il testo. Ma la trattativa in Ue si sta complicando

LaStampa : Il governo in attesa del Temporary framework per poter emanare il testo. Ma la trattativa in Ue si sta complicando. - calygola : Con calma che fretta c’è - ForzaInter : RT @LaStampa: Norme europee sugli aiuti di Stato in ritardo, slitta il decreto maggio - GiDiFenza : RT @LaStampa: Norme europee sugli aiuti di Stato in ritardo, slitta il decreto maggio - LaStampa : Norme europee sugli aiuti di Stato in ritardo, slitta il decreto maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Norme europee Norme europee sugli aiuti di Stato in ritardo, slitta il decreto maggio Il Secolo XIX Docenti italiani abilitati in Romania, il Sinalp diffida il Miur

Il Sinalp ha diffidato il Ministero dell’Istruzione in merito al riconoscimento dei titoli conseguiti da cittadini italiani in Romania. Nell’atto di diffida, inviato ieri, il sindacato, fa presente an ...

Digital tax, il no di Trump compatta la Ue. Gualtieri: “Risorsa per il bilancio europeo”

Il bilancio europeo “deve basarsi su nuove risorse proprie e su una digital tax europea” a carico dei “colossi dell’economia digitale” che spostano i “profitti”. Lo ha affermato il ministro italiano d ...

Il Sinalp ha diffidato il Ministero dell’Istruzione in merito al riconoscimento dei titoli conseguiti da cittadini italiani in Romania. Nell’atto di diffida, inviato ieri, il sindacato, fa presente an ...Il bilancio europeo “deve basarsi su nuove risorse proprie e su una digital tax europea” a carico dei “colossi dell’economia digitale” che spostano i “profitti”. Lo ha affermato il ministro italiano d ...